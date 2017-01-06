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Bingöl Haberi: Sosyal medyada PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı
15:286 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Sosyal medyada PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

BİNGÖL’de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 1 kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Konu hakkında Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur" denildi.  

DHA

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