Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 4 tutuklama

MANİSA'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü sevkedildikleri adliyede tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik sosyal medyada bir süre önce çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Facebook ve Twitter'de PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenn 9 kişi geçen 16 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden A.D., C.G., A.A. ve C.E. tutuklandı. Diğer 5 şüphesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA