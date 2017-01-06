Sosyal medyada 'Reina katliamcısının kızı' ihbarı asılsız

SOSYAL medyada, Reina katliamcısı teröristin kızının Zonguldak'ta eylem yapacağına ilişkin paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alındı. İhbarın asılsız olduğu açıklanırken, ifadesi alınan kişi serbest bırakıldı.

Kimliği açıklanmayan Facebook kullanıcısı, "Aldığım habere göre Reina'da katliam yapan şahsın kızı Kilimli'de okuyormuş ve kayıpmış. İstanbul, Ankara, Zonguldak'ta eylem yapabilir ihbarı var. AVM gibi kalabalık ortamlardan kaçınız. Bütün dost ve arkadaşlarıma duyurulur" yazısını hesabında paylaştı. Polis, ihbar üzerine söz konusu kişiye ulaşıp gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen bu kişi ifadesi alındı ve yanlış anlaşılma sonucu böyle bir paylaşım yaptığı belirlendi. Bu kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde bir sosyal medya sitesinde, 'Reina katliamcısının kızı Zonguldak'ta' başlığı altında yayınlanan ve toplumda zaten algı oluşturmaya çalışan hain terör odaklarının işine yarayacağı, kastını aşan ve kamuoyunda yanlış anlaşılmalara ve algıya sebep olabileceği değerlendirilen haber tamamen asılsızdır."

DHA