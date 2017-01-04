Sosyal medyada terör örgütünü propagandası tutuklattı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, sosyal medya hasaplarındaki paylaşımlarında bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 21 yaşındaki Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muş nüfusuna kayıtlı Ö.K.'nin, sosyal paylaşım sitelerinde bölücü terör örgütü PKK ile Suriye kolu olarak bilinen YPG terör örgütlerine yönelik övücü mesajlar paylaştığını belirledi. Bunun üzerine Ö.K., dün sabah gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA