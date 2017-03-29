Sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

ADIYAMAN'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı belirlenen 5 kişi, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA