Sosyal medyadan DHKPC propagandasına tutuklama

ANTALYA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP-C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Aydın D., tutuklandı.

Antalya'da sosyal medyada üzerinden terör örgütü DHKP-C propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Aydın D., Mutlu S., Bülent K. ve Şükrü Erdem A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydın D., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA