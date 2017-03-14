Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aydın Haberi: Sosyal medyadan DHKPC propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan DHKPC propagandasına tutuklama
20:1514 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Sosyal medyadan DHKPC propagandasına tutuklama
Sosyal medyadan DHKPC propagandasına tutuklama

ANTALYA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP-C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Aydın D., tutuklandı.
Antalya'da sosyal medyada üzerinden terör örgütü DHKP-C propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Aydın D., Mutlu S., Bülent K. ve Şükrü Erdem A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydın D., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar