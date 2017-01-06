Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 10 gözaltı

AYDIN'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulunan kişilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımları takibe alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilere el konulurken 10 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA