Şovmen Atalay Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Demirci'nin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Muhammed Akif Ongun tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Mahkemeye gönderilen iddianamede Demirci'nin, FETÖ ile irtibatının olduğu bilinen Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmalarına yer verildi. Şükür'ün sosyal medyada yazdığı 'kimse yardım etmedi' şeklindeki sözüne karşılık Demirci'nin, Şükür'ü teselli etmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, Enes Kanter'e de 'Enes'im biliyorum az çok tahmin edebiliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim. Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın kardeşim' şeklinde mesaj attığı kaydedildi.

ÇEVREMDE FETÖ ÜYELERİ OLDUĞU İÇİN POPÜLERLİĞİM ARTTI

Bank Asya'da hesabının olduğunu, 17-25 Aralık sürecinden sonra bu hesabında cüzi miktar bırakarak tüm kredi kartı ve hesaplarını kapattığı anlatılan iddianamede Demirci'nin, gösteri amacı ile birçok kez yurt dışına çıktığı belirtildi. İddianamede ifadesine de yer verilen Demirci, Dünya Radyo'da çalıştığı sıralarda 'Vefa' kod adlı Muhammed Yusuf Kulaksız isimli kişinin kendisini Gülen ile tanıştırmak için yurt dışına birlikte gittiklerini söyledi. Demirci, ifadesinde bu ziyaretten dolayı gittiği gösterilerden de Fetullah Gülen'i ziyaret etmenin manevi hazzı nedeni ile ücret kazancının olmadığını kaydederek, çevresinde daha çok FETÖ'ye mensup kişilerin olduğundan dolayı popülerliğinin de arttığını da söyledi.

KİMSEDEN DESTEK İSTEMEDİM

Demirci, 2013 yılında 'Yetenek Sizsiniz' adlı yarışmaya katıldığını ve bu yarışmada kendisi adına cemaat tarafından oy kullanan şahısların olduğunu düşündüğünü anlattı. Demirci, ifadesinde radyodan ayrılmasını üstü konumundaki Muhammed Yusuf Kulaksız nedeniyle olduğu, kendisinin cemaate bağlı hiç kimseyi arayıp destek olmalarını istemediğini, Muhammed Yusuf Kulaksız'la tartışmalarının nedeninin kendisinin, cemaatine ve hizmet hareketi yaptığı gösterilerde kazanılan parayla destek verdiğini zannederken, kazanılan paraların bu şahsın şirketine aktarıldığını fark etmesi nedeni ile olduğunu ileri sürdü.

YAPTIĞIM HİZMETLERDEN DOLAYI PİŞMANLIK DUYDUM

Demirci, ifadesinde darbe girişimi ile ilgili kimseden duyum almadığını da ifade ederek, örgütü dine hizmet etmekte olan bir cemaat yapısı olarak değerlendirdiğini, kendisini örgüt mensubu olarak görmediğini fakat kandırıldığını ve kullanıldığını hissettiğini anlatarak, 'Yaptığım hizmetlerden dolayı pişmanlık duyuyorum' dedi.

İddianamede, Demirci'nin üstünde ve evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet telefon, bir adet bilgisayar, bir adet Ipad, 31 Ocak 2011 tarihine ait Zaman gazetesinin ilk sayfası ve çeşitli sayılarda CD/DVD ile flash belleğe el konulduğu belirtildi.

DHA