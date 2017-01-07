Soyguncu, taşla kuyumcu camını kıramayınca kaçtı

ADANA'da yüzü maskeli hırsız, taşla soygun yapmak istedi. Elindeki taşla vurduğu kuyumcunun camını kıramayan hırsız, kaçmak zorunda kaldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahellesi İbo Osman Caddesi üzerinde H.Ali Menekşe'nin sahibi olduğu kuyumcuda meydana geldi. Emekli subay olan H.Ali Menekşe, işyerini açıp, kasasından çıkardığı altınları vitrine dizmeye başladı. Bu sırada, lüks bir otomobil, kuyumcunun önünde durdu, bir süre bekledikten sonra uzaklaştı. Yaklaşık 5 dakika sonra aynı araç, işyerinin önüne yeniden geldi. Yüzü maskeli bir kişi araçtan inerek bez parçasına sarılı taşla kuyumcunun camına iki kez vurdu.

Daha önce 3 defa aynı yöntemle soyulduğu için vitrinine kırılmaz cam taktıran H.Ali Menekşe, saldırıyı fark edip, elinde silahla dışarı çıktı. Camı kırmayı başaramayan soyguncu, koşarak otomobile binip, hızla olay yerinden uzaklaştı. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen soygun girişiminin ardından H.Ali Menekşe, 155'i arayıp polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceledikten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA