Soylu: Avrupa, Türkiye'yi ayrıştırarak terbiye etmeye çalışıyor (2)

EDREMLİ'DEKİ MİTİNGTE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Erdemli İlçesi'nde düzenlenen mitingte konuştu. Bakan Soylu, son 45 gündür başarılı oparasyonlara imza attıklarını belirterek, "Bu coğrafyaya DEAŞ paraşütle indirilmiştir. Almanya, Hollanda, Amerika, PKK, DEAŞ, FETÖ kim olursa olsun Allah bizimle beraberdir. Biz buna inanıyoruz. 60'ın üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bütün mağaraları da sığdıklarını da tarumar ettik" diye konuştu.

Türkiye'nin güçsüz olmasının istendiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bakınız çok önemli bir noktaya geliyoruz. Bu sabah üçe kadar çalıştım. Şunu söylemek istiyorum. Eğer Meclise gidersem Tendürek'e gidemem, Besterderelereler'e gidemem. Eğer oraya gitmezsem bazı şeyleri öğrenemem. Amanos'ta, Tunceli'de, Cudi'de nerede önlem alabiliriz bunları düşünüyoruz. Güçsüz olmamızı istiyorlar. Biz kim bir sıkıntıya girmişse ona arkamızı dönmeyiz. Kelle hesabı, para hesabı yapmayız. Bunu bugün yapmıyoruz. Yüzyıllardır yapıyoruz. Bizim memleketimizi başkalaştırmak istedikçe bir şeyi unutuyorlar. Bu ülkede beş vakit Allah-ü Ekber diye ezan okunuyor. Bu yalnızca namaza çağrılmak için değil, ruhumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, vatanımıza sadakati pekiştirmek içindir. Erdemli halkı olarak siz insandan iyi anlarsınız 16 Nisan'da sizlerden vatanınıza, milletinize sahip çıkarak evet demenizi bekliyoruz."

DHA