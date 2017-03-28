Soylu: Avrupa, Türkiye'yi ayrıştırarak terbiye etmeye çalışıyor (3)

YENİŞEHİR İLÇESİ'NDE VATANDAŞA HİTAP ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki referandum çalışmalarının son durağında merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Edip Buran Spor Salonu’nda vatandaşlara hitap etti. Yıllardan beri ülkeye birçok tuzak hazırlandığını, artık geriye dönük bakmak istemediklerini ifade eden Bakan Soylu, “Artık birilerinin tezgâhıyla bir ülkenin siyasetin engellenmesini, milli iradenin önünün kesilmesini, ekonominin önüne bir takoz konulmasını istemiyoruz. Artık bu ülkenin avantajlarının birilerinin elinde heba olmasını istemiyoruz. Bizi kıyafetlerimizle, bizi darbelerle, ekonomik krizlerle, terörle terbiye ettiler. Bizi anarşi üzerinden, enflasyon üzerinden terbiye ettiler. İftira atarak, çamur atarak bizi aşağılamaya çalıştılar. Bir annenin evladını sağcı solcu diye ayırdılar. Suni, Alevi, Kürt, Türk diye birbirine kırdırmak istediler. Yetmedi. 28 Şubat’ı yaptılar. Bankaları 1 günde hortumlayıp soyup soğana çevirdiler.”

'BİZİ TERBİYE ETMEYE KALKTILAR'

Yıllardır siyasetin tasfiye edilmeye çalışıldığını aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Bu ülkede senaryolar oluşturmaya kalktılar. Türkiye’de türlü türlü senaryoları hayata geçirmeye kalktılar. ‘Biz sizi terbiye ederiz’ dediler. Yargıtay ile Anaya Mahkemesi ile terbiye ettiler, bazen IMF ile terbiyle ettiler. Bezen medya ile, bazen sermaye ile terbiye ettiler. Yetmedi, Gezi olaylarıyla bu milleti birbirimize düşürerek terbiye etmeye kalkıştılar. Bu ülkede rahmetli Menderes’ten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza daha hazin bir son için 1525 Aralık’ı hazırlamaya kalktılar. Yetmedi, bütün bunlardan sonra 6-7 Ekim olaylarından sonra bizi terbiye etmeye kaklılar. O hainin talimatıyla helikopterler, uçaklarla ‘İktidarımızı koruyoruz’ diyen milleti terbiye etmeye kalktılar. 16 Nisan sadece bir referandum tarihi değildir. 16 Nisan milletin mührünü vuracağı tarihtir."

'CANIN TATLIYSA KANDİL'DEN SIVIŞ'

Ak Parti’nin sadece yol, baraj ve şehir hastaneleri yapmadığını belirten Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ak Parti 15 yıldır sessiz devrim gerçekleştiriyor. Ak Parti birliğimizi ve beraberliğimizi sürekli güçlendirmeyi demokrasiyle yapıyor. Bu ülkede 15 yıldır dindar ‘Ben dindarım’ diyor. Kendisini Kürt gören ‘Ben kürdüm’, Alevi gören kişi ‘Ben aleviyim’ diyor. Bu ülkede herkes istediği fikri ortaya koyuyor, buna biz sessiz devrim diyoruz. Doğu ve Güneydoğu'yu karış karış gezdim. İnsanlarımıza 'Kandil’de yaşayan itler ve alçaklar hangi birinin yaşantısı, hangi birinin ahlakı, hangi birinin imamı sizin imanınıza benziyor' diye sordum. 13 yaşındaki kızlarımızı dağa götürüyorlar. 'Benim kızım nasılsa, sizin de kızlarınız benim kızımdır’ dedim. Bunlar kim bunlar maşa olmuş sadece Kandil’de it gibi havlamaktan başka bir şey yapamayan hainlerdir. Hani özerklik diyorlardı, hani Nusaybin’de özerklik bu büyük milleti, hani bu gün özerklikten bahsedin de boyunuzun posunuzun ölçüsünü görün. Gençlerimiz ‘Bu PKK’dan bizi kurtarın. Bir iş istiyoruz' diyor. Evet PKK’yı da Kandil'i de sileceğiz hep beraber. Kandil’e sesleniyorum, canın tatlıysa sıvış oradan.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Soylu, “Keşke benim yerimde Kılıçdaroğlu konuşsaydı. Neymiş ‘Bir başbakan seçilecekmiş, sonra başka bir partiden cumhurbaşkanı seçilecekmiş, sonra çıkıp kavga edeceklermiş’ Ya hiç bilmiyorsan aç oku" ifadelerini kullandı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

DHA