Soylu: Belediyelere görevlendirmeleri biz değil, evlatlarının hasretiyle yanıp tutuşan anneler yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, DBP'li Belediyelere kayyum atamaları ile ilgili konuşurken, "Bu belediyelere görevlendirmeleri biz değil, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesine çadır koyan, evlatlarıyla buluşmak isteyen, onların hasretiyle yanıp tutuşan o anneler yapmışlardır" dedi.

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Jandarma Komutanlığı'nda alımı yapılan 1771 korucudan 200'ü için düzenlenen temsili yemin törenine katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, kentin terörle mücadelede önemli çalışmaları gerçekleştiren ve bu konuda bütün güvenlik birimlerinin omuz omuza görev yaptığı bir il olduğunu belirterek, "Bu anlamda yapılan çalışmalar çerçevesinde Diyarbakır halkı da terör örgütüyle arasına mesafe koymuştur" diye konuştu.

TERÖRÜ BESLEYEN UNSUNLARLA DA MÜCADELE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, yepyeni bir anlayışa adım attıklarını, yeni güvenlik konseptiyle terörizmle mücadele eder halde olduklarını ifade ederek, "Polisimiz, askerimiz, güvenlik korucularımız birlik içerisinde, eli silahlı teröristleri dağlarda kovarken, devletimiz de cazibe merkezleri projeleriyle Doğu ve Güneydoğu illerinde ortaya koyduğu diğer projelerle burada ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmektedir. Gençlerimizi istihdam etmek için gerekli bütün adımlar atılıyor. Biz sadece terörle değil, onu besleyen unsurlarla da mücadele etmekteyiz. Bizim, teröristlere moral vermeye bile tahammülümüz yoktur. Bu noktadan hareketle terör örgütünün propagandasını yapan, ona lojistik destek veren bütün unsurlarla mücadele halindeyiz" diye konuştu.

Bakan Soylu, özellikle terörün siyasi uzantıları vasıtasıyla ele geçirdikleri belediyeler üzerinden ortaya koydukları istismarlara, yaptıkları görevlendirmelerle son vermiş bulundıklarını da belirtirek, şöyle konuştu:

BELEDİYELERİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLERİ BELGELENDİ

"Onlar her ne kadar Kaymakam Muhammed Safitürk'ü şehit etmiş olsalar da, bu milletin evlatları görevden kaçmamış, yine bu beledilerde hizmet etmeye talip olmuşlardır. Görevlendirme yapılan hiç bir belediye hizmet kalitesi kıstas alınarak uygulamalara tabi tutulmamıştır. Bu belediyeler, doğrudan terör örgütüyle ilişkili oldukları belgelendi. Hatta bir değil, birden fazla olayla belgelendiği için bu işleme tabi tutulmuşlardır. Belediye araçlarıyla terör eylemleri yapıldığı, örgüte silah taşındığı, belediye binasında yapılan aramalarda roket, havan mermisi, el bombası gibi silahların yakalandığı, belediyelere alınan erzakların dağa gönderildiği, belediyenin kayıtları şüpheli bir şekilde yok edildiği, belediye işçilerinin maaşlarında maaş adı altında düzenli para kesildiği, 12-13 yaşındaki kızların dağa götürülmesine doğrudan aracılık edildiği bir çok belgelerle raporlanmış hadiselerdir. Bu belediyelere görevlendirmeleri biz değil, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesine çadır koyan, evlatlarıyla buluşmak isteyen, onların hasretiyle yanıp tutuşan o anneler yapmışlardır."

"TERÖRDEN ZARAR GÖRMÜŞ HER TAŞI ONARACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terör noktasında sadece PKK ile mücadele etmediğini, FETÖ, DEAŞ ve PKK ile onun uzantılarına eşzamanlı mücadele ettiklerini de belirtti. Soylu, "Bu 3 örgüt de Türkiye karşı işbirliği halindeler. Bizim derdimiz elinde silah olan teröristledir. Doğu ve Güneydoğu'da terörden zarar görmüş her taşı onararacağız. Bu güzel medeniyet toprağını hak ettiği yere ulaştıracağız. Siyasetin sivil halini bu coğrafyada daha geliştirileceği, burada huzuru garantör haline getireceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu mesele artık beka haline gelmiştir. Bunu çözmeden kendimizi başarılı görmemiz mümkün değildir. Bir birey olarak söylüyorum, şu vicdanım 24 saat bir acıyla kavruluyor. 12-13 yaşında, Diyarbakır'da, Siirt'te, Şırnak'ta, Batman'da, Hakkari'de ailelere musallat olup, onların o yaştaki çocuklarını dağa terörist yapanlar hesabımız vardır. Onlardan bu çocuklarımızın hayatının karartılmasının hesaplarını sonuna kadar hem de acı ve maliyeti yüksek bir şekilde onlara ödeteceğiz. Eğer bu ülkede bu çocuklar anne ve babalarının sevgiye ihtiyaç olduğu bir dönemde, eğer dağa götürülür, orada bu çocuklarımızla ilgili onların terörist yapılması hususu gerçekleştirilmeye çalışılırsa, burada net ve açık söylüyorum, İçişleri Bakanlığımız bize haram olsun" diye konuştu.

Yemin töreninden sonra Bakan Soylu, Hani ilçesine geçti.

DHA