Soylu: Belediyelere görevlendirmeleri biz değil, evlatlarının hasretiyle yanıp tutuşan anneler yaptı (3)

'HANİGİSİ DİN, İNANÇ, GELENEK BİLİYOR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'ın Hani ve Kulp ilçelerindeki progarımının ardından Silvan İlçesi'ne geçti. Konuk Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Soylu için kurbanlık bir koç kesildi. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, "Kim ne söylerse söylesin biz terörü bitirmeye kararlıyız, hiç de bir şey umurumuzda değil, vatandaş başımızın üzerindedir. Temel hak ve hürriyetler başımızın üzerindedir. Biz demokrasiyi hep beraber yükselteceğiz. Zenginliği, üretimi, işi hep beraber yükselteceğiz. Ama terörü de hep beraber bitireceğiz. HDP'li milletvekillerin hayat ve yaşam tarzlarıyla sizin ne ilginiz var Hangisi din, inanç, gelenek biliyor Sadece istismar ediyorlar. Kandil'dekilerinin yaşam tarzlarını bilmiyor muyum, ben İçişleri Bakanıyım. Hangi haltları yediklerini bilmiyor muyum Millet elinin nasırıyla emek ortaya koyarken, onlar uyuşturucu üzerinde, insan ticareti üzerinde terörü yükseltmeye çalışıyorlar. 1314 yaşındaki genç kızları terörist yapmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

'PKK'YI BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ'

Terör örgütü PKK'yı topyekün çalışmayla birlikte bitireceklerini kaydeden Bakan Soylu, "Kandil'den deyyuslar laf üretiyorlar, oradan laf söylemeye çalışıyorlar buraya. Hadi yüreğin yetiyorsa, şu kadar cesaretin varsa, eğer adamsan, buraya gel de göreyim yüreğini senin. Edepsizler, hayasızlar. Bu milletin üzerinde yıllardan beri milletimizi sömürdüler. Şu Silvan Barajı bitseydi işsizlik olur muydu Baraj bitseydi bugün esnafımız, insanımız yarına umutla bakardı. Aynısını Yüksekova'da, Van, Hakkari'de yaptılar. Bir de belediyeler üzerinde terör ortaya koymaya çalıştılar. Belediye araçlarıyla çukur açacak, silahları taşıyacaklar, ondan sonra dağa para gönderecek, milletin çalışanın parasını kesecek, devlet de buna seyirci kalacak. Milletin parasıyla har vurup, harman savurdular. Ankara'da, yurt dışına çıkıp, kumar oynadılar. Kandil'in görevlendiklerine belediyeleri teslim ettiler" diye konuştu.

'SİLVAN BARAJI İLE 300 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK'

Silvan projesinin tamamlanması halinde 300 bin kişinin istihdam edileceğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Engel olmak istedikleri nedir biliyor musunuz, zenginlik. Millet iş bulursa, onları istismar edemezler, bolluk ve bereket olursa, millete laf geçiremezler. Bolluk olacak, bereket olacak, siz de biteceksiniz. Cazibe merkezleri programı ile 23 ilde 90 milyar lira yatırım yapılacak, 361 bin 376 kişi iş sahibi olacak. Hiç merak etmeyin, biz adım adıma huzura gidiyoruz, adım adım kardeşliğe gidiyoruz. Yeni Türkiye, demokrasinin ve hukukun üstün olduğu, medeniyetin, üretimin ve özgürlüğün yükseldiği Türkiye'dir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Soylu, "Şimdi kimle işbirliği yapıyor Şimdi işbirliği yaptığı, bir taraftan FETÖ, diğer taraftan PKK'dır. Bunu kim, genel başkan yaptı Türkiye'nin her tarafında kim diye sorduğumuzu da herkes, 'kasetle' diyor. Kaseti kim yaptı, FETÖ yaptı. Peki şimdi niye onlarla beraber Ya korkuyor, ya diyet ödüyor, ya da esir" ifadelerini kullandı.

DHA