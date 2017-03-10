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Hakkari Haberi: Soylu: Cumhurbaşkanlarının, ‘bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık’ demesini istemiyoruz (4)

Soylu: Cumhurbaşkanlarının, ‘bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık’ demesini istemiyoruz (4)
21:1610 Mart 2017
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Soylu: Cumhurbaşkanlarının, ‘bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık’ demesini istemiyoruz (4)
Soylu: Cumhurbaşkanlarının, ‘bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık’ demesini istemiyoruz (4)

POLİS MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Çarşı Polis Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu, açılış kurdelasını Vali İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte kesti.
Bakan Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, daha sonra geçen yıl 10 Temmuz'da Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen sözleşmeli er Yunus Yılmaz'ın Emek Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

 

DHA

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