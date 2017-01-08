Spil'in zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

MANİSA'da bir elektronik eşya fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Burak Atalan, 3 yıldır arkadaşlık yaptığı 23 yaşındaki Çağla Ergil'e Spil Dağı'nda arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz evlilik teklifi yaptı. Önünde diz çöktüğü Ergil'in teklifini kabul etmesi üzerine cebinden çıkardığı yüzüğü parmağına takan Atalan, daha sonra davul zurna eşliğinde karşılıklı oynayıp, mutluluğunu paylaştı.

Süpriz evlenme teklifi için Burak Atalan, arkadaşlarına karla kaplı Spil Dağı'nda iki kardan adam yaptırdı. Ardından sprey boya ile hazırladıkları 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartı kardan adamlara iliştirdi. Hemen önüne de yine sprey boyayla 'Seni seviyorum' yazdırdı. Kırtasiyeden alınan balonlarla da kardan adamların olduğu bölüm süslendi. Son olarak davul ve zurnacı da çağırıldıktan sonra Burak Atalan'ı arayan arkadaşları hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Atalan, bunun üzerine kız arkadaşı Çağla Ergil'i Spil'e gezmeye götürdü.

DAVUL- ZURNA EŞLİĞİNDE OYUN

Otomobilden inecekleri sırada Burak Atalan, Çağla Ergil'e sürpriz yapacağını söyleyip, yüzünü beresiyle kapatmasını istedi. Ergil, otomobilden indiğinde kendisi için hazırlanan evlenme teklifini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bu sırada önünde diz çöken Atalan, cebinden yüzük çıkarıp, Ergil'e "Benimle evlenir misin" diye sordu. Ergil'in "Evet" yanıtı vermesi üzerine Atalan, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Bu sırada etraflarındaki arkadaşları konfetiler patlattı. İki genç, daha sonra davul zurna eşliğinde karşılıklı oynayıp, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Burak Atalan, "Çok mutluyum, her şey güzel olsun istedim" dedi. Bir süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atlatamayan Çağla Ergil ise "Böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

DHA