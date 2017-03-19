SP'li Öztek'ten hükümete ekonomi uyarısı

SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek, iç ve dış politikadaki gelişmelerin, ekonomiyi olumsuz etkilediğini açıkladı.

Latif Öztek, Antalya'da partisinin mart ayı il divan toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkeyi 14 yıldır yöneten Ak Parti iktidarının ekonomik sorunlarla ilgilenmek yerine referandum süreciyle meşgul olduğunu söyleyen Öztek, işsizliğin yüzde 12.7'ye ulaştığına dikkat çekti. Yıllık eflasyon oranının ise şubat ayında çift haneli rakamlara ulaşarak yüzde 10.13'e yükseldiğini belirten Latif Öztek, Türkiye'nin borçlarının da sürekli yükseldiğini söyledi.

2017 yılının ilk iki aylık döneminde faiz ödemeleri miktarının da 11.7 milyar lirayı bulduğunu açıklayan Latif Öztek, "Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanan mart ayı faiz ödemesi de 7.5 milyar lira" dedi. İhracatın azaldığını, buna karşılık dış ticaret açığı ile cari açığın arttığını belirten Latif Öztek, "2017 yılı ocak ayındaki cari açık miktarı 2.8 milyar doları buldu. Yıllık cari açık 33.2 milyar dolar oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere başbakan ve bakanların asıl yapmaları gereken işleri bir kenara koyup 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' oylarının fazla çıkması için büyük gayretle çalıştığını kaydeden Latif Öztek, "Soruyorum sizlere referandumda evet oyları daha fazla çıksa bu ülkede terör bitecek mi İşsiz insanlarımıza iş bulunacak mı Çift haneli rakamlara yükselen enflasyon mu düşecek Kamunun ve özel sektörün vadesi gelen boçları mı yeniden borçlanmaya gidilmeden ödenecek Devlet memurlarına yapılan maaş artışı mı daha fazla yüksek olacak Asgari ücret mi artırılacak Çiftçinin sorunları mı çözülecek Emeklinin maaşı mı artırılacak Esnafın sorunları mı çözülecek Turizmcinin sıkıntıları mı giderilecek Büyüme hızı mı yükselecek İhracat mı artacak, yoksa dış ticaret açığı ve cari açık mı ortadan kalkacak" diye konuştu.

Türkiye'nin meselesinin ekonomik sorunlar olduğunu belirten Öztek, "Önce gelin vatandaşlarımızın ve ülkemizin sorunlarını çözelim. Sıkıntılarını giderelim. Sonra da Anayasa değişikliğini toplumsal uzlaşı ile yapalım" dedi. Öztek, 18 maddelik anayasa değişikliğine toplumsal uzlaşıya dayanmadığı ve SP'nin görüşleri dikkate alınmadığı için evet demeyeceklerini söyledi. Öztek, Anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda vatandaşları aydınlatmak için hazırladıkları broşürleri de yakında dağıtacaklarını belirterek, "Temennimiz Anayasa değişikliği yapılırken dikkate alınmayan önerilerimizin referandum sürecinde yüce milletimizin aziz evlatları tarafından dikkate alınması ve istikbalde ülkemizi sıkıntıya soracak anayasa değişikliğinin kabul edilmemesidir" dedi.

DHA