'St. Petersburg saldırganı, parayı Türkiye’deki örgüt üyesinden aldı' iddası

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırının davasının görülüğü mahkemede yargıç, Akram Azimov isimli onuncu zanlının, Türkiye'deki bir terör hücresinden nakit para aldığını söyledi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, bugün görülen davanın kararını okuyan Hakim Yelena Lenskaya, davanın onuncu sanığı Azimov'un tutuklu yargılanmasına hükmetti. Davadaki delillere göre Azimov'un saldırıyı gerçekleştirmek için parayı Türkiye'de gizlenen bir terörist gruptan, elden teslim aldığı iddia edildi.

DHA