Stadyumda, 'Kömür istemiyoruz beya' eylemi

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde yapılması planlanan kömür santraline karşı stadyumda toplanan çevreciler, termik santrale hayır eylemi yaparak, 'Kömür istemiyoruz' yazılı pankartın altına Trakya şivesi olan 'beya' figürü oluşturdu.

Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği ve Greenpeace Akdeniz işbirliği ile Ergene Belediyesi'nin de desteğiyle yaklaşık 100 kişi ilçede kurulması planlanan kömür santralini protesto etti. Velimeşe Stadyumu'nda toplanan protestocular saha ortasına büyük boyda, 'Kömür istemiyoruz' yazılı pankart serip, altına Trakya şivesi olan 'beya' yazılı figür oluşturdu.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji kampanya sorumlusu Deniz Bayram, "Geçtiğimiz yıl fosil yakıtlarının neden olduğu iklim değişikliği, çevresel yıkım ve insan hakları ihlallerine karşı bütün dünyada farklı ülkelerde 'break free' adı verilen fosil yakıtlardan kurtul mücadelesi başlamıştı. Geçtiğimiz dünyanın birçok yerinde bu fosil yakıtların zararlarına karşı tehlikelerine karşı etkinlikler düzenlenmişti. Bu yılda 15- 31 Mart tarihleri arasında yine bütün dünyada farklı ülkelerde fosil yakıtlara karşı mücadele devam ederken Trakya'da, Trakyalılar da bu mücadele karşı bir ses veriyor. Trakya'da kurulması planlanan kömür yakıtı santrallerine karşı, 'kömür istemiyoruz' insan pankartıyla bugün burada Ergene'de bir araya geldi. Bu etkilikle birlikte fosil yakıtlara karşı kömür yakıtına karşı dur diyecek. Türkiye'de yenilenebilir enerji politikalarına hayata geçmesi bir çağrıda bulunacak" dedi.

Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Doğan Durmaz ise, Ergene İlçesi'ne yapılması planlanan kömürlü termik santrallere hayır dediklerini ve bunun içinde sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Protestocular, daha sonra "Termik santral istemiyoruz" sloganları atarak dağıldı.

DHA