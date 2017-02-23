Standart Profil Manisa'da ArGg merkezi açtı

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektöründeki dünya markalarına sızdırmazlık profili üreten Standart Profil, kentte Ar-Ge merkezi açtı. Grubun CEO'su Turhan Semizer, Ar-Ge merkeziyle hedeflerinin otomotiv sektörüne yön verecek yeniliklerle, müşterilerine özel çözümleri sunmak ve Manisa'dan dünyaya teknik uzmanlık ihraç etmek olduğunu söyledi.

Otomotiv endüstrisi için otomobil sızdırmazları üretimi gerçekleştiren Standart Profil, fabrika bünyesinde Ar-Ge Merkezi açılışı yaptı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan firmanın Ar-Ge merkezi açılışına Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erbil Kalmış, Manisa İŞKUR Müdürü Sinan Aktaş, Standart Profil CEO'su Turhan Semizer, fabrika müdürleri ve Ar-Ge merkezi çalışanları katıldı. Törende önce Ar-Ge merkezi önünde açılış kurdelesi kesildi. Ardından Ar-Ge merkezinde konuşmalar yapıldı.

Törende konuşan Standart Profil Ar-Ge Merkezi Direktörü Ali Erkin Kutlu, 11 fabrikada, 7 kıtada 40'ın üzerinde müşteriye destek verdiklerini söyledi. Standart Profil'in 3'üncü Ar-Ge merkezini açtığına dikkati çeken Kutlu, 66'sı Manisa merkezde olmak üzere Ar-Ge biriminde 118 kişinin çalıştığını kaydetti.

HEDEF OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE YENİLİK ÜRETMEK

Standart Profil Grubu CEO'su Turhan Semizer de konuşmasında Manisa Ar-Ge Merkezi ile grubun küresel rekabette daha da güçlendiğini söyledi. Semizer, 2016 yılında yaşanan olağanüstü şartlara rağmen şirketin başarılı olduğunu belirtip, 400 milyon Euro ciro yaptıklarını açıkladı. Semizer, "Son üç yılda yaklaşık yüzde 25 oranında büyüyen bir şirketiz. Büyüme esas olarak yurtdışından geldi. Türkiye'de 1 milyon otomobil üretiliyor ama bize getirisi 60 -70 milyon. Geri kalanı yurtdışından oluyor. Biz Türk şirketiyiz bu boyuta ulaştık, bunun altını teknoloji ile doldurmamız gerekiyor. Müşteriye özel teknolojik çözümler üretiyoruz. Manisa'da açtığımız Ar-Ge merkezimizle hedefimiz, otomotiv sektörüne yön verecek yeniliklerle, müşterilerimize özel çözümleri sunmak ve Manisa'dan dünyaya teknik uzmanlığımızı ihraç etmek. Üretimimizden, kalıp tasarımından, üretimin organizasyonundan, lojistiğe kadar her şey kaliteli olmalı. Hızlı olmalıyız, dinamik olmalıyız. Bu rekabette ancak bu anlamda yerimizi alabilirsek başarılı olabiliriz. Bir adım öne geçebilmek için sektörü çok yakından takip etmeliyiz. Yenilikle ayak uydurmak ve öncülük etmek zorundayız. Öncülük etmek işin en zorudur. Bu nedenle 2017 yılında yenilik ve teknolojiye önem vereceğiz" diye konuştu.

"TEKNİK UZMANLIK İHRAÇ EDECEĞİZ"

Standart Profil Manisa Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen, 2011 yılından bu yana Manisa'da faaliyet gösterdiklerini anlattı. Dikmen, ikinci fabrikayı açtıklarını dile getirerek, "Bu iki fabrikanın yanına Ar-Ge merkezi açıyoruz. 5 yılda 2 bin 500 kişiye ulaşan bir aile yarattık. Yüzde 40'ı kadın çalışanlardan oluşan, gençlerin yoğunlukta olduğu bir aile yarattık. İki farikada 60 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Otomotiv sanayi dünya genelinde bir hizmetimiz var. Ford, Toyota, Tofaş fabrikalarına çok yoğun satış gerçekleştiriyoruz. 20'ye yakın ülkeye, Avusturya'dan, Hindistan'a, ABD'ye kadar ihracat yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ürün ihracatının yanında Ar-Ge merkezi ile uzmanlıkta ihraç etmeye başlayacağız. Sadece ürün ihraç edilmeyecek" dedi. Konuşmaların ardından Ar-Ge merkezi tanıtıldı ve fabrikalarda kısa bir gezi turu düzenlendi.

DHA