Steinmeier: AB, 70 yıldır Avrupa'da istikrar ve barışı sağlıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Documenta 14 modern sanat sergisinin açılışına katılmak için Atina'ya gitti, Yunanistan Başbakanı Çipras'la görüştü.

Atina'yı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Maksimu Konağı'nda karşıladı.

Alman Cumhurbaşkanının Avrupa'nın birliği için mücadele eden değerli bir siyaset adamı ve Yunanistan'ın iyi bir dostu olduğunu söyleyen Çipras, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin soğuduğunu, ancak sanat ve kültürün iki ülke halkını birbirine bağlayacak bir köprü olabileceğini belirtti. Yunan halkının son yollarda yaşadığı zorluklara değinen Başbakan “Artık tedirginlik hissinin umut hissine dönüşmesinin zamanı geldi” dedi ve hem Avrupa'nın hem de Avrupa halklarının birliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

'Avrupa başkalarının elinde oyuncak olmamalı'

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier; 'Brexit'ten sonra tekrar durumumuzu gözden geçirmeliyiz ve Avrupa'nın olumlu yanlarına odaklanıp bütün olumsuz durumlar için Avrupa'nın sorumlu olduğunu düşünmemeliyiz. Son 70 yılda Avrupa, istikrar ve barış sağladı. Britanya'nın ayrılması belki bize Avrupa'nın başkalarının ellerinde bir oyuncak durumuna düşmemesi için bir şeyler yapmamız gerektiğini gösteriyor. Sığınmacı sorunu, iç ve dış güvenlik, ekonomi kalkınma ve istihdam, üstünde durulması gereken konular. Yunanistan'ın gösterdiği çabaları takdir ediyorum. Umarım bu sabah Malta'dan gelen görüşmelerle ilgili haberler doğrudur, zira bu çok olumlu bir gelişmedir,” şeklinde konuştu. Yarın Atina'da başlayacak olan modern sanat sergisi Documenta 14 için ise Steinmeier “Burada bulunmam, Yunan-Alman ilişkilerinin daha geniş bir alan kapsadığını gösteriyor. Documenta 14 sergisi bize olaylara başka bir açıdan bakma olanağını verecek.” dedi.

DHA