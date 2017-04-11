STEM eğitimine dair tüm sorular “STEM Day” de cevap buldu

STEM eğitimine dair merak edilenler, Türkiye'de STEM eğitiminin öncülerinden olan Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen “STEM Day”da konuşuldu. Etkinlikte konunun uzmanları STEM hakkında bilinmeyenleri katılımcılarla paylaşırken, STEM eğitimi alan öğrenciler de hayata geçirdikleri projeleri tanıttılar.

Teorik bilgilerin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimiyle ilgili soruların cevap bulduğu STEM Day, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesinde düzenlenen ve Türkiye genelindeki Bahçeşehir Koleji öğretmenlerini, öğrencileri, velileri bir araya getiren etkinliğe, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel ve European Schoolnet (Scientix) Proje Müdürü Maite Debry katıldı.

AMERİKA'DAN ÖDÜLLE DÖNEN ÖĞRENCİLERE, ENVER YÜCEL'DEN KUTLAMA

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enver Yücel konuşmasının ardından, geçen hafta Amerika'daki FIRST Robotics Competition'dan Chairman's Award ile dönen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı öğrencilerini sahneye davet etti. Yücel, başarılarından dolayı tebrik ettiği öğrencilere birer ödül verdi. Program, YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ve European Schoolnet (Scientix) Proje Müdürü Maite Debry'nin konuşmasıyla sürdü.

STEM PROJELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Konuşmaların ardından konuklar STEM Hall'de sergilenen ve Bahçeşehir Koleji ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan STEM projelerini inceleme fırsatı buldular. Davetlilere gerçekleştirdikleri projelerini anlatan öğrenciler, projelerle ilgili yararlı sorular soran davetlilere soru kartı kuponları verdi. Yararlı sorular sorarak en fazla kuponu toplayan üç katılımcı, etkinlik sonunda STEM & Makers dergisine 1 yıllık dijital abonelik hakkı kazandı. STEM Hall'da sergilenen projeler arasında Türkiye denizlerinde gerçekleşen yasal olmayan avcılık faaliyetlerini durduracak “okyanus” adındaki sistem, arama kurtarmalarda kullanılabilmesi amaçlanan “robotik kol” ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvanların sağlıklarını yakından takip etmesi için geliştirilen “DATA Tasma” gibi çevreye duyarlı projeler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Programın ikinci kısmında ise BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU STEM Center Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü STEM Lider Öğretmeni Müge Güneşer konuşmalarıyla STEM eğitiminin farklı noktaları konusunda bilgi verdi.

“ÇOCUKLARI ÜRETKEN HALE GETİREN BİR EĞİTİM MODELİ”

Öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, “Burada, öğrencilerimizin geleceği planlarken, kurgularken matematiğin, fiziğin ve sanatın bileşimini kullanarak hayallerini gerçekleştirmesine şahit oluyoruz. STEM, eğitimde yeni bir model. Bu eğitim modeli, çocukların hayallerini pozitif bilimlerle buluşturarak onları üretken hale getirmeyi ve onlara yeni ufuklar açmayı hedefliyor” diye konuştu. STEM Günü'nde yer almanın kendisi için de çok yararlı olduğunu dile getiren Tırnakçı, “Çocuklarımızı tebrik ediyorum, çok güzel şeyler yapmışlar. Öğretmenlerimizi de onlara bu imkânı tanıyıp, ufuklarını açtıkları için ayrıca tebrik etmek lazım” dedi.

“TEORİYİ PRATİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR”

STEM eğitiminin Türkiye'ye kazandırılması gerektiğini belirten BUEK Başkanı Enver Yücel, “Sadece bizim kurumumuzda değil Türkiye'nin her okulunda bu sistemin uygulanması gerekiyor. Biz bu etkinlikleri en çok da farkındalık oluşturması adına yapıyoruz. Öğrencilerin merakını, ilgisini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bir proje üzerinde çalışan çocuğun okula döndüğünde uygulamanın dışındaki derslere, matematiğe, fiziğe, biyolojiye, kimyaya olan ilgi ve alakası daha da artıyor. Dolayısıyla o zaman öğrenme daha iyi bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Öğrendiklerinin insan hayatına yansıdığını görüyor olmaları kendilerini de ayrıca mutlu ediyor. Tabii ki STEM konusunda Türkiye'yi daha fazla bilinçlendirmek, daha fazla STEM öğretmeni yetiştirmek ve bütün okullarda bunu yaygınlaştırmak lazım” ifadelerinde bulundu.

DHA