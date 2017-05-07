STM, IDEF 2017’de kamikaze dronlarını tanıtacak

SAVUNMA sanayinin öncü kurumlardan olan Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM), sahip oldukları üstün taktik özellikleri ile asimetrik harrp, terörle mücadele ve güvenlik operasyonlarında kullanılması planlanan dron'larını IDEF 2017 Fuarı'nda sergileyecek.

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM), yakın zamanda testleri tamamlanarak üretimlerine başlanacak dronları görücüye çıkaracak. İsimlerini, öz Türkçe savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan alan ‘ALPAGU KARGU' ve ‘TOGAN' isimli dronların, 2017 içerisinde göreve hazır hale gelmesi planlanıyor.

SABİT KANATLI İLK MİLLİ KAMİKAZE ALPAGU

Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe'de ‘tek başına düşmana saldıran yiğit' anlamını taşıyor. Otonom veya manuel olarak kullanılabilen ALPAGU'nun TOGAN ve KARGU'dan farkı, sabit kanatlı olması ve birlançerden fırlatılabilmesi. Özel tasarımı sayesinde hafif ve kompapt bir yapıya sahip olan ALPAGU, tek kişi tarafından azami 45 saniyede kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Kamikaze görevinin yanı sıra, keşif ve gözetleme de yapabilen ALPAGU'nun taşıdığı patlayıcı, sahada başka bir patlayıcıyla değiştirilebiliyor. Tamamen özgün olarak geliştirilen ALPAGUda, gerçek zamanlı görüntü işleme ile de derin öğrenme algoritmalarının kullanıldığı ifade edildi.

DÖNER KANATLI KAMİKAZE KARGU

STM'nin duyurduğu bir diğer ürün olan ‘Dağ başındaki gözlem kulesi‘ ve ‘Atmaca' anlamlarına gelen KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleri ile öneçıkıyor. Gece-gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa bir sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor. ALPAGU'da olduğu gibi otonom veya uzaktan kumanda ile kullanılabilen KARGU'nun mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirilebiliyor. Lazer mesafe bulucu, görev iptali, acil imha gibi özelliklere de sahip olan dronun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.

KEŞİF VE GÖZETLEME İÇİN TOGAN

‘Doğan' anlamına gelen TOGAN ise yüksek performanslı uçuş özelliği sayesinde otonom olarak nesne tespiti, teşhisi, takibi ve sınıflandırması yapabiliyor. Yapay zeka algoritmalarının yoğun olarak kullanıldığı TOGAN, 30 katopik yakınlaştırma özelliği ile keşif ve gözetleme görevlerinde üstün başarı sağlamak için geliştirildi. Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen, hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik olarak belirleyip sınıflandırabilen TOGAN, gece ve gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Tek personel ile çok kısa sürede göreve hazır hale getirilebilen ve 40 dakika boyunca havada kalabilen TOGAN'ın, sürü zekâsının ilk milli örneğini teşkil etmek üzere kamikaze dronlar KARGU ve ALPAGU ile birlikte çoklu dron harekâtı yapacak şekilde kullanılması planlanıyor.

DHA