Stockholm'de trafiğe kapalı caddede yayaların üzerine pikaplı saldırı: 3 ölü (9)

İsveç'in başkenti Stockholm'de trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde yayaların üzerine pikaplı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Terör alarmının verildiği polis anonslarında çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bira üreticisi Spendrups firması, saldırıda kullanılan aracın kendilerine ait olduğunu ve daha önce çalınmış olduğunu açıkladı.

İsveç polisi saldırıda ilk olarak iki kişinin öldüğünü duyurdu. Daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısı 3 olarak bildirildi.

Başbakan derhal başkente dönüyor

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Göteborg'dan Stockholm'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, 'Hükümetimiz olayla ilgili sürekli bilgi alıyor; ilgili tüm kurumlarımızla destek vermeye devam ediyoruz' dedi.

Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Stockholm'deki tüm metro istasyonları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım araçlarının olmayışı nedeniyle vatandaşlar ana yollar üzerinde yürüyerek gidecekleri yerlere ulaşmak zorunda kaldı.

Stockholm metro seferlerinin durdurulmasının ardından merkez tren istasyonu da kapatılarak boşaltıldı. Stockholm'e gelen ve buradan kalkan tüm tren seferleri iptal edilerek şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alındı.

(lı)

Görüntü Dökümü:

-Olay bölgesinden amatör kamera görüntüleri

-TV kaydı görüntüler

-Yürüyerek gidecekleri yerlere ulaşmaya çalışan vatandaşlar

DHA