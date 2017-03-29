Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Strasbourg’ta Çerkez rüzgarı esti

Strasbourg’ta Çerkez rüzgarı esti
22:5129 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Strasbourg’ta Çerkez rüzgarı esti
Strasbourg’ta Çerkez rüzgarı esti

Fransa’nın Strasbourg kentinde, Rusya’dan gelen Karaçay Kafkas halk oyunları ekibi, enerji dolu oyunlarıyla izleyenlere Kafkas kültürünü tanıttı.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) daveti üzerine Strasbourg’a gelen 40 kişilik Kafkas grubu dün önce AP meclisinde ve daha sonra akşam kentin merkezi olan Kleber meydanında bir saatlik performanslarıyla binlerce izleyeni coşturdu.
Son programlarını yine Kleber meydanında bugün öğlen vakitlerinde gerçekleştiren Karaçay Kafkas halk oyunları ekibi, farklı Çerkez danslarıyla izleyenleri coşturdu. Strasbourg’a yakın olan Almanya’dan gelen çok sayıda Çerkez ve Abaza kökenli vatandaşlar oyun havalarına alkışlarla tempo tutturdu.
Karaçay Kafkas halk oyunları grubu Nisan ayında Türkiye ve Rusya’da Karadeniz turuna çıkıyor.

(lı)

Görüntü Dökümü:
-Karaçay Kafkas grubunun bugün Kleber meydanındaki performansı

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar