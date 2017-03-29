Strasbourg’ta Çerkez rüzgarı esti

Fransa’nın Strasbourg kentinde, Rusya’dan gelen Karaçay Kafkas halk oyunları ekibi, enerji dolu oyunlarıyla izleyenlere Kafkas kültürünü tanıttı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) daveti üzerine Strasbourg’a gelen 40 kişilik Kafkas grubu dün önce AP meclisinde ve daha sonra akşam kentin merkezi olan Kleber meydanında bir saatlik performanslarıyla binlerce izleyeni coşturdu.

Son programlarını yine Kleber meydanında bugün öğlen vakitlerinde gerçekleştiren Karaçay Kafkas halk oyunları ekibi, farklı Çerkez danslarıyla izleyenleri coşturdu. Strasbourg’a yakın olan Almanya’dan gelen çok sayıda Çerkez ve Abaza kökenli vatandaşlar oyun havalarına alkışlarla tempo tutturdu.

Karaçay Kafkas halk oyunları grubu Nisan ayında Türkiye ve Rusya’da Karadeniz turuna çıkıyor.

(lı)

Görüntü Dökümü:

-Karaçay Kafkas grubunun bugün Kleber meydanındaki performansı

DHA