Struma faciasında hayatını kaybedenler Sarayburnu'nda anıldı

İstanbul Valiliği, 1942 yılında Karadeniz'de 768 kişinin hayatını kaybettiği Struma Faciası'nın 75. yıldönümünde bir anma programı düzenledi. Sarayburnu Limanı'nda gerçekleştirilen törende, 1942 yılında Almanya'dan kaçan Yahudilerin içinde bulunduğu "Struma" adlı geminin Karüaadeniz'de Rus denizaltısı tarafından batırılması sonucunda hayatını kaybeden 768 kişi anıldı.

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevileri Hahambaşılığı Müşaviri İzak Kolman katıldı.

“GEÇMİŞTE YAŞANANLARI MAALESEF DEĞİŞTİRME ŞANSINA SAHİP DEĞİLİZ"

İstanbul Valisi Vasip Şahin törende bir konuşma yaparak, “Struma gemisinde kaybettiğimiz insanların vatanlarını terk etmeye zorlayan tarihin en büyük vahşetlerinden Holokost'u ve buna yol açan sebepleri anlamak bu çerçevede, antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, bir başka inanca düşmanlık gibi olgularla mücadele edilebilmesi ve benzer trajedilerin önüne geçilebilmesi adına hepimizin ortak görevidir. Geçmişte yaşananları maalesef değiştirme şansına sahip değiliz. Ancak onlardan ders alarak gelecekte yaşanacakları belirlemek veya yönlendirmekte bizim elimizdedir. Tecrübe edilen acıları unutmamak aklımızın ve vicdanımızın daima diri kalmasına sebep olacaktır. Bu bağlamda toplumumuzun ortak acısı olan Struma faciasını unutmamak ve bu hadisede hayatını kaybeden yüzlerce masumun hatırlamak, onları ülkelerinde kaçmak zorunda bırakan şartları ve zulümden kaçan insanlara kapıların açılmasında gösterilebilecek tereddüdün yol açabileceği trajik olayları da her daim aklımızda tutmamıza sebep olacaktır" şeklinde konuştu.

DENİZE ÇELENK ATTILAR

Konuşmaların ardından, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Struma faciasında hayatını kaybedenler için dua etti. Duaya, törene katılanlar da eşlik etti. Duanın ardından, Vali Şahin ve İsak Haleva faciada hayatını kaybedenlerin anısına denize çelenk bıraktı. Anma törenine katılanlar da denize beyaz karanfiller attı.



DHA