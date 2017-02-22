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İstanbul Haberi: Su kuyusunda kadın cesedi bulundu

Su kuyusunda kadın cesedi bulundu
17:3322 Şubat 2017
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Su kuyusunda kadın cesedi bulundu
Su kuyusunda kadın cesedi bulundu

 

 Uğur AYAZSINCengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te metruk bir evin önündeki 23 metrelik su kuyusunda kadın cesedi bulundu. 52 yaşındaki Nigar Deli'ye ait cesedin yaklaşık 5 aydır kuyuda olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından adli tıpa gönderildi.

Ceset, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Orman Caddesi'nde bulunan metruk bir evin bahçesindeki 23 metrelik su kuyusunda bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yaptığı incelemede kuyuda ceset olduğunu tespit etti. Ekipler caddeyi iki yönlü trafiğe kapattı ve bölgede güvenlik önlemi aldı.

CESET KUYUDAN ÇIKARTILDI

Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Bir itfaiye eri özel kıyafetler giyip maske takarak kuyuya indi. Kuyudaki kadın cesedini ipe bağladı ve kadının çantasını alarak kuyudan çıktı. Ardından kadının çürümüş haldeki cesedi de kuyudan çıkartıldı.

YAKLAŞIK 5 AYDIR KUYUDA

Yapılan ilk incelemede 52 yaşındaki Nigar Deli'ye ait cesedin yaklaşık 5 aydır kuyuda olduğu belirlendi. Deli'nin çantasından para, telefon ve kişisel malzemeler çıktı. Ceset, yapılan incelemenin ardından adli tıpa gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

 

DHA

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