Su tesisatına sıkışan 4 kedi, NAK tarafından kurtarıldı

BURSA'da su borusuna giren 4 yavru kedi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yavru kediler, hayvan barınağına teslim edilecek.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Barış mahallesinde, apartmanın dışında bulunan su borusundan kedi sesi duyan apartman sakinleri Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine verilen adrese giden NAK ekibi yavru kedilere zarar vermeden kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık bir saatlik operasyonun ardından su tesisatı sökülerek içerisinde sıkışan 4 yavru kedi kurtarıldı. NAK'ın çalışmasını merakla izleyen apartman sakinleri kediler kurtarılınca ekiplere teşekkür ettiler.

Su tesisatından çıkarılan ve durumları iyi olan yavru kediler apartman sakinleri tarafından hayvan barınağına teslim edilmek üzere evlerine götürüldü.

DHA