Şubat ayı ihracatı yüzde 5.1 arttı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin şubat ayındaki ihracat rakamlarının, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.1 artarak 11 milyar 296 milyon dolara ulaştığını söyledi. En çok ihracat yapan sektör otomotiv olurken, ihracatta en dikkat çekici artış zeytinyağı ve mücevherde yaşandı.

TİM, 2017'nin şubat ayına ilişkin ihracat verileri, Bursa’daki Durmazlar Makine üretim tesislerinde açıklandı. Son 12 aylık dönemde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla 143 milyar 218 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğinin açıklandığı toplantıda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye, şubat ayında yüzde 5.1 artışla 11 milyar 296 milyon dolar ihracat yaptı. En dikkat çekici artışlar yüzde 82.3 ile zeytin ve zeytinyağı sektörü ile yüzde 64 ile mücevherde yaşandı. Ayrıca bu yıl şubat ayının 1 iş günü eksik olmasına rağmen bu rakamlara ulaştık. Miktar bazında ise ihracatımız yüzde 10.2 arttı" dedi.

Son 4 aydır ihracatın sürekli arttığını belirten Büyükekşi, "2014 yılından beri ilk defa bunu görüyoruz. Geçtiğimiz 2 ayda ise artan ihracat rakamları yüzde 11 artışla, 22.5 milyar dolar oldu. Sektörel olarak bakıldığında şubat ayı liderinin her zamanki gibi otomotiv oldu. Otomotiv sektörümüzün ihracatı yüzde 12.5 artış gösterdi. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 82.3 ile Zeytin ve Zeytinyağı sektörümüz yakaladı. Ardından yüzde 64 artış ile Mücevher sektörümüzde yaşandı. İhracatçılarımız şubat ayında İspanya ve İtalya’ya toplamda 9.5 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdi. Mücevher sektöründe ise artışın önemli bir kısmı Irak ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleşti" diye konuştu.

Büyükekşi, "Yılın ilk iki ayında değer bazında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren 3 sektörün sırasıyla 804 milyon dolar artışla otomotiv, 447 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 430 milyon dolarla çelik sektörü takip etti. Kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelikteki artışın emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Yine ilk 2 aylık dönemde kilogram başına ihracatını en hızlı artıran sektörümüz savunma ve havacılık oldu. Bu sektörümüzün kilogram başı değeri geçen seneye göre 12.7 dolar artış kaydetti ve 33 dolar oldu" diye konuştu.

İhracat pazarlarına bakıldığında 133 ülkeye ihracat artarken, 96 ülkeye ise ihracatın azaldığını belirten Büyükekşi, "Şubat ayında en dikkat çekici artışları Çin, İsrail ve ABD'de görüyoruz. Bu ülkelere ihracatımız sırasıyla yüzde 67, 27.8 ve 26.5 artış olarak gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışının yüzde 139 ile Malta ve yüzde 112 ile Singapur'da yakaladı. Malta'ya ihracat artışımızda gemi ve yat, Singapur'a olan artışta ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti" dedi.

Büyükekşi, "Şubat ayında 44 ilimiz ihracatını arttırdı. 37 ilin ihracatı ise geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilden Sakarya'nın yüzde 167 ile ihracatını en hızlı artıran il olurken, başarısı ise otomotiv sektöründen elde etti. Diğer bir pozitif gelişme ise Yalova ve Elazığ için gerçekleşti. Bu illerimizin de ihracatları 12 ve 3 kat olarak gelişim gösterdi. Bursa’nın ihracatı ise yüzde 9 artışla, yine Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına ulaştı. Bursa geçtiğimiz yıl yakaladığı başarılı performansı, inşallah bu senede sürdürmeye devam edecek" dedi.

DHA