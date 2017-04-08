Suça karışmış kişileri topluma kazandıracak proje

MANİSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Mesleki Rehabilitasyon Merkezi Projesi, suça bulaşmış insanlara umut oldu. 'Suçluyu kazıyın altından insan çıkar' sloganı ile başlatılan meslek kazandırma projesi kapsamında cezaevinden çıktıktan sonra otogarda yatıp kalkan 28 yaşındaki G.B. ve 5 yıl tutuklu kalan eski polis memuru A.K.'nin de yeniden topluma kazandırılıp, iş sahibi yapılacağı bildirildi.

Manisa'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, hükümlü yakınları, eski hükümlüler ve suç mağdurları için 'Mesleki Rehabilitasyon Merkezi (MERAM) Projesi' başlatıldı. Türkiye'de ilk kez uygulandığı belirtilen ve suça bulaşmış insanların iş sahibi olmasını hedefleyen projeye, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi de ortak oldu. Hükümlülerin iş bulmada karşılaştıkları sorunları aşmak ve yeniden suça bulaşmalarını önlemek için hazırlanan projeyle, ilk olarak meslek kursları açılacağı ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda işbaşı eğitimleri düzenleneceği bildirildi.

Denetimli Serbestlik Uzmanı Tolga Yıldız, şu ana kadar 65 eski hükümlünün iş sahibi olmak için başvurduğunu açıkladı. Suç oluşumunda öncelikli nedenlerin arasında ekonomik sorunların geldiğini kaydeden Yıldız, cezaevinden çıkan insanların meslek sahibi olmadığını, çoğunun eski hükümlü olduğu için işe alınmadığını söyledi. Bu insanları yeniden topluma kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Yıldız, verilen girişimcilik eğitimleri ile ilk olarak 3 kişinin işyeri açmak için başvuru yaptığını ve 16 bin 500 lira hibe desteği alabileceklerini kaydetti. Yıldız, şöyle konuştu:

'İlk olarak kaynakçılık kursu açacağız. Ardından organize sanayi bölgelerindeki firmalarda işbaşı eğitim verilecek. Girişimcilik eğitimleri olacak ve kendi işyerlerini açmaları için onlara yol göstereceğiz. İki yıl sürecek proje kapsamında çeşitli mesleki eğitimler verilecek. Biz, suçun kazındığı zaman altından insanın çıkacağına inanıyoruz. İnsanlara şans verilmeli. İnsanların suça karışma sebeplerini ve yeniden suça bulaşmalarını da önlemeyi hedefliyoruz. Meslek kazanmak isteyen eski hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlananlar, hükümlü yakınları başvurabilir.'

POLİSLİKTEN BAŞKA MESLEĞİ YOK

Cezaevinden çıktıktan sonra meslek sahibi olmak için projeye başvuran eski polis memuru A.K., başından talihsiz bir olayın geçtiğini anlatırken şöyle konuştu:

'Olaya müdahale ederken silahımın patlamasıyla karşı taraf yaralandı. 18 yıllık polis memuruydum. Her şey aleyhime döndü. 6 yıl hapis yattım. Polislikten başka bildiğim iş yok. MERAM Projesi benim için çok güzel. Benim de bir mesleğim, işim olacak. Bana güven verecek. Elimde mesleğim olmadığı için hayattan korkuyorum. İş başvurusunda bulundum. Yaş kriteri aradılar. İşverenler pek sıcak karşılamıyorlar. Sabıka kaydı istiyorlar. Potansiyel suçlu gibi davranıyorlar. Biz topluma kazandırılacaksak böyle davranmamaları lazım.'

ANNESİ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ, KEKEME OLDU

Cezaevi'nde 5 ay yattıktan sonra Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında tahliye edilen 28 yaşındaki G.B. de hiçbir işi ve kalacak yeri bulunmadığı için otogarda yatıp kalktığını anlattı. G.B., henüz 8 yaşındayken annesinin gözleri önünde kendisi asarak intihar ettiğini, bu olayın şoku ile 2 ay boyunca hiç konuşamadığını ardından da kekeleyerek konuşmaya başladığını belirten G.B., şöyle dedi:

'Annemin ölümünden sonra bir süre yetiştirme yurdunda kaldım. 18 yaşını doldurduktan sonra babamla yaşamaya başladım. Babamla birlikte bir çiftlikte işçilik yaptık. İki yıl hiç para almadık, iki ay aç gezdiğimiz dönem oldu. Kekeme konuştuğum için kimse iş vermedi. Bu süre içinde bir suça bulaştım ve 5 ay cezaevinde kaldım. Geçen yıl cezaevinden çıktım. Hem kekeme olduğum için hem de hükümlü olduğum için kimse bana iş vermiyor. Şu an su satarak yaşamımı sürdürüyorum. Bu projeyle iş sahibi olacağım. Para kazanacağım belki de bir mesleğim, bir evim olacak.'

DHA