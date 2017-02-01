Sucuk ve et hırsızlığı şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te 4 işyerinden 9 bin lira para ile 6 bin liralık televizyon, sucuk ve et çalan 26 yaşındaki Ali Rıza T., polisin çalışması sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Akkent ve Şahintepe mahallelerindeki iki kasaptan 5 bin lira değerinde et ve sucuk, bir işyerinden 9 bin lira para ve kuaförden ise bin liralık televizyon hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, işyerlerindeki hırsızlık olaylarının failinin, sabıkası bulunan Ali Rıza T. olduğunu belirledi. Ekipler Ali Rıza T.'yi bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Ali Rıza T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA