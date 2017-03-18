Sulama kanalına devrilen TIR'da can pazarı

KONYA'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR sulama kanalına devrildi. Yarısı suya batan aracın kabini içinde mahsur kalan sürücü Abdullah Dalkıran, eşi ve torunu, itfaiyenin 2 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya-Ereğli karayolunun 23'ncü kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Afyonkarahisar'a giden 56 yaşındaki Abdullah Dalkıran yönetimindeki 01 KN 718 plakalı kargo yüklü TIR, iddiaya göre yoldaki buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazadaı araç sürücüsü Abdullah Dalkıran, eşi 52 yaşındaki Emine Dalkıran ve torunu 5 yaşındaki Arif Dalkıran yaralandı. Yarısı suyun içerisine gömülen TIR’ın kabin camından çıkan sürücü Dalkıran yardım istedi. Yoldan geçen ve kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kanaldaki su nedeniyle kabin içerisinden çıkamayan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kabinin üzerinde bekleyen Abdullah Dalkıran önce 5 yaşındaki torunu Arif’i araç içinden çıkartarak itfaiye ekipleri verdi. Yüzünden yaralanan küçük çocuk TIRın yan yatan dorsesinin üzerinden alınarak ambulansa bindirildi. Ardından sürücü Abdullah Dalkıran ip yardımı ile TIR'ın üzerinden indirilerek ambulansa kaldırıldı. İtfaiye ekipleri son olarak başından yaralanan ve konuşmakta güçlük çeken Emine Dalkıran'ı kurtardı. İtfaiye merdivenindeki kupanın içerisine alınan yaralı kadın kanalın içerisinden çıkartıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası kurtarılan ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emine Dalkıran'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA