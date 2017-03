Süleyman Soylu: PKK'lılar sıçan gibi kaçıyorlar (2)

ANTAKYA'DA HALKA SESLENDİ

Hatay ziyaretinin son durağında merkez Antakya İlçesi'nde Ak Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'ndaki PKK'lı teröristler ile mücadelede her türlü önlemin alındığını söyledi.

Referandumda Hatay’dan çıkacak evet oylarıyla ülke hakkında hain emelleri olan herkesin korkacağını belirten Bakan Soylu, “Bugün Hatay kuvvetli ve kudretli bir ses verecek ki; bu sesi herkes duyacak. Bu sesi bize tuzak kurmaya çalışanlar duyacak ki, ürkecek ve korkacaklar, sinecekler ve takatleri kalmayacak. Bu sesi Amanoslar duyacak ki, bilesiniz ki her türlü tedbirimizi alıyoruz ve bunların canlarına ot tıkamazsak namerdiz” dedi.

'İT GİBİ ORADAN HAVLAMANIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

Terör örgütü PKK'yı şehirlerden temizlemenin ülke ekonomisine artılar sağladığını belirten Bakan Soylu, "Bir kaç gün önce Van'a gittim. İnanın Van sokakları İranlı turistten geçilmiyor. Geçtiğimiz birkaç yıl terörden dolayı gelememişlerdi. Memleketimizin her tarafında bunlarla öyle bir mücadele ediyoruz ki, Gabar, Şırnak, Hakkari ve Cudi’de hava atıyorlardı, ama evlatlarımız bütün dağlarda bunları kovalıyor, bunlar da sıçan gibi kaçıyorlar. Ben İçişleri Bakanıyım, Kandil’in ne dediğini biliyorum, Kandil diyor ki, ‘evet çıkarsa biz bittik.’ Tabi evet çıkacak inşallah ve buraya yazıyoruz, Seni de bitireceğiz, it gibi oradan havlamanın önüne geçeceğiz" diye konuştu.

CHP, FETÖ İLE HAREKET EDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’yle ortak hareket ettiğini savunan Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu Kasetle genel başkan olduğunu herkes biliyor, kaseti de FETÖ yaptı, peki bugün yine beraberler. Ben İçişleri Bakanıyım, günlerdir çağırıyorum, ‘Hadi bakın gelin de nasıl bu tezgah kuruldu, demokraside, siyasi hayatta nasıl bir genel başkanın ayağı kaydırıldı Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu Gel de göstereyim' diyorum, sesi çıkmıyor sesi. Ya FETÖ’yle ortak, ya diyet ödüyor” şeklinde konuştu.

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

DHA