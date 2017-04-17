Sultangazi'de yangın paniği

SULTANGAZİ'de 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 16:30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi 2117 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Daire sahiplerinin evde bulunduğu sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan yangında, dairede oturan aile hemen evi terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, alevli şekilde yanan binanın çatı katı ve çevredeki vatandaşların yangını merakla izlemesi görülüyor. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale ediyor. Mahalle sakinleri, yangının kısa sürede büyüyerek dairenin alevlere teslim olduğunu ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini söyledi. Nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

DHA