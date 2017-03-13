SunExpress 2017'nin ilk uçağını teslim aldı

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl teslim edilmesi beklenen 6 Boeing 737-800 NG'den, 'TC-SOC' tescilli ilk uçağını teslim aldı.

Antalya merkezli havayolu kuruluşu SunExpress, 2015 ve 2016'da 12 yeni Boeing 737-800 NG teslim aldı. SunExpress, bu yıl teslim edilmesi beklenen 6 Boeing 737-800 NG'den, TC-SOC tescilli ilk uçağını teslim aldı. Firma, bu yıl içerisinde teslim alacağı 5 yeni uçakla birlikte toplam 18 adet Boeing 737-800 NG'yi filosuna katmış olacak. 2014'te liste fiyatı üzerinden yaklaşık 4 milyar 750 milyon dolar değerinde 50 Boeing 737-800NG ve MAX uçak siparişi veren SunExpress, 2016'nın ilk aylarında Yönetim Kurulu onayıyla 10 yeni 737-800 MAX için de opsiyonlu olarak satın almıştı.

Daha düşük yakıt tüketimi, daha düşük bakım maliyeti, daha uzun menzil, daha az emisyon ve daha az gürültü gibi avantajları sunan Boeing 737-800 NG ve 737-8 MAX'ın teslimatı 2023'de tamamlanacak. SunExpress, 2023'e kadar, 25'i Boeing 737 800 NG, 35'i Boeing 737-800 MAX olmak üzere, toplam teslim alacağı uçak sayısı 60 olacak.

DHA