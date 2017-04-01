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Antalya Haberi: SunExpress'in yeni uçağı TCSOD Antalya'ya indi

SunExpress'in yeni uçağı TCSOD Antalya'ya indi
11:351 Nisan 2017
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SunExpress'in yeni uçağı TCSOD Antalya'ya indi
SunExpress'in yeni uçağı TCSOD Antalya'ya indi

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in bu yılki ikinci yeni uçağı 'TC-SOD' Antalya'ya indi.
Yılın ilk uçağını, 'TC-SOC' kuyruk tescili ile 13 Mart'ta filosuna katan SunExpress, bu yıl teslim edilmesi beklenen 6 Boeing 737-800 NG'nin ikincisini de filosuna kattı. Cuma akşamı Antalya'ya inen uçağı, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan karşıladı. 2014'te liste fiyatı üzerinden yaklaşık 4 milyar 750 milyon dolar değerinde 50 adet Boeing 737-800NG ve MAX uçak siparişi çerçevesinde SunExpress'in filosuna katılan yeni uçak sayısı TC-SOD ile birlikte 14 oldu.
Bu yıl sonuna kadar 18 yeni Boeing 737-800 NG'yi filosuna katmayı planlayan SunExpress'in yeni uçakla beraber filosundaki uçak sayısı 68'e ulaştı.

DHA

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