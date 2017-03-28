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İstanbul Haberi: Sünnet kıyafeti dükkanı cephanelik çıktı

Sünnet kıyafeti dükkanı cephanelik çıktı
12:4828 Mart 2017
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Sünnet kıyafeti dükkanı cephanelik çıktı
Sünnet kıyafeti dükkanı cephanelik çıktı

 
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA)  Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir işyerine yapılan baskında 130 kaçak pompalı tüfek 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'daki silah bayilerinde inceleme yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ruhsatsız pompalı tüfek buldu. Bayi sahibini takibe alan polis ekipleri kaçak silah satışı yapıldığını belirledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Sünnet kıyafeti satışı yapan bir iş yerine yapılan baskında 130 kaçak pompalı tüfek 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin iş yerine baskın yapması, iş yerinde silahların bulunması ve bazı şüphelilerin gözaltına alınması yer alıyor. Ele geçirilen silahlar basına sergilendi. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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