Şüpheli aracın sürücüsü, Yunus ekibinin önüne kırdı; 2 polis yaralandı

ADANA'da dur ihtarına uymayan lüks otomobilin sürücüsü, aracını kendisini kovalayan motosikletli Yunus ekibinin önüne kırıp, kazaya neden oldu. Kazada, 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi 2316 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Mustafa S. yönetimindeki 33 CLA 90 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Ancak S., dur ihtarına uymadı, polis ekibi de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Mehmet Mustafa S., aracını Yunus ekibinin önüne kırdı. Otomobile çarpan motosiklet devrildi, üzerindeki 2 polis hafif yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

1,5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Bölgede geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, beyaz lüks otomobili kaza yerinden 1.5 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu. Otomobilin kiralık olduğunu belirleyen polis, kiralama şirketinden sürücü S.'nin adresini tespit etti. Evinde gözaltına alınan S., polis merkezine götürüldü.

DHA