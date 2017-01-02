Şüpheli araçtan uyuşturucu yapımında kullanılan yavşan otu çıktı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’ne bağlı Türkobası Köyü’nde, jandarma tarafından durdurulan araçta, sentetik uyuşturucu madde bonzai yapımında kullanılan 60 kilo yavşan otu, 78 bin 500 sigara filtresi ve 24 bin 943 sigara kağıdı ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü İlçesi’ne bağlı Türkobası Köyü’nde E.B. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan sentetik uyuşturucu madde bonzai yapımında kullanılan 60 kilo yavşan otu, 78 bin 500 sigara filtresi ve 24 bin 943 sigara kağıdı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, sürücü E.B. ve araçta bulunan M.O. gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA