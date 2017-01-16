Şüpheli kamyonete başarıyla müdahale eden polisler ödüllendirildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) ORDU’nun Altınordu İlçesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde, geçen hafta gece yarısı şüpheli kamyonete başarıyla müdahale eden 6 Özel Harekat polisi, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Ordu’nun Altınordu İlçesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde, geçen hafta gece yarısı bir kamyonet kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp, bina önünde yolun ortasında kaldı. Olay yerinde nöbet dönüşü bulunan Özel Harekat Polisleri, şüpheli gördükleri kamyonetteki iki kişiyi yere yatırdı. Olayın kaza olduğu ortaya çıkınca Özel Harekat polisleri rahat bir nefes aldı.

Özel Harekat polislerinin olaya anında müdahalesini içeren görüntülerin basına yansıması üzerine Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, 6 Özel Harekat polisini makamında başarı belgesi ile ödüllendirdi. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Uğur Kadıoğlu’nun da hazır bulunduğu makamda Özel Harekat polislerini kutlayan Müdür Suat Çelik, "Sizin almış olduğunuz eğitiminizle olaya başarıyla müdahale ettiğinizi gördük. Ben yapılan müdahale şeklinin mükemmel olduğunu gördüm. Polis okullarında ders olarak okutulacak kadar iyi bir müdahale. Bunun ödüllendirilmesi gerektiğini söyledim ve sayın valimiz uygun gördü. Özel Harekatçılarımız için ödül vermenin ötesinde eğitiminizin hakkını verdiğini, cesaretini teslim etmek için bu başarı belgelerini veriyoruz" dedi.

Müdür Suat Çelik, daha sonra başarılı Özel Harekat polislerine başarı belgesini takdim etti.

DHA