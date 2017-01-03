Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aydın Haberi: Şüpheliyi takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit (2)

Şüpheliyi takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit (2)
23:433 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Şüpheliyi takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit (2)
Şüpheliyi takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit (2)

ARKADAŞININ YERİNE GÖREVE GELMİŞ
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, polis otosunun akaryakıt tankeriyle çarpışması sonucu şehit olan polis memurlarından Hasan Özdemir'in, bugün sabah çalışma grubunun değiştiği ve mesai arkadaşının yerine göreve geldiği belirtildi. Kaza sonrası Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Şehit olan polislerin peşinde olduğu araçta gözaltına alınan 17 yaşındaki M.F.Ç., 15 yaşındaki E.G. ile 16 yaşındaki K.G.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar