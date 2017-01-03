Şüpheliyi takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit (2)

ARKADAŞININ YERİNE GÖREVE GELMİŞ

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, polis otosunun akaryakıt tankeriyle çarpışması sonucu şehit olan polis memurlarından Hasan Özdemir'in, bugün sabah çalışma grubunun değiştiği ve mesai arkadaşının yerine göreve geldiği belirtildi. Kaza sonrası Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Şehit olan polislerin peşinde olduğu araçta gözaltına alınan 17 yaşındaki M.F.Ç., 15 yaşındaki E.G. ile 16 yaşındaki K.G.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

DHA