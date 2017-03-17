Sur'da ilk etepta 44 yapı yapılacak

DİYARBAKIR'da geçen yıl PKK'lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatları kaldırmak için düzenlenen operasyonlar ve çatışmalar sırasında yıkılan yapıların yerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak yapılardan ilk etapta 44'ünün inşaatına başlandı.

Merkez Sur İlçesi'nde çeşitli tarihlerde olmak üzere yaşanan çatışmalar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısmen devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, operasyonlar sırasında tahrip olan, yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen yapıların tamamını yıkarak, yerine yenilerinin yapımı için hazırladığı projeyi uygulamaya soktu. 15 Şubat tarihinde temeli atılan proje kapsamında, Diyarbakır mimarisine uygun olarak ilk etapta 44 yapının inşaatına başlandı. Yapımına başlanan yapıların yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk etapta 44 parsel üzerinde, 13 bin metrekarelik alanda, 44 yapının inşaatına başlandığı belirtilerek, "Toplam 44 parsel üzerinde 44 adet yapı yapılacak olup, toplam inşaat alanı 13 metrekare olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile KİPTAŞ arasında 15/02/2017 tarihinde yapılan protokol ile işe başlanmıştır. İşin bitiş tarihi 31/12/2017'dir. İhalesi ve sözleşmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış olup, yapı denetim hizmetleri Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 537 parsel ve 494 adet (94 adedi Gazi Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Yanık Çarşıda 400 adet dükkân yer almaktadır.) dükkânın etkilendiği projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir, 70 dükkânın montaj işleri tamamlanmıştır. Cevatpaşa Mahallesi İçkale Vadisi Kentsel Tasarım Projesi 14.11.2016 tarihi itibariyle Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmuş ve Koruma Kurulunca uygun bulunup onaylanmıştır. TOKİ tarafından ihalesi yapılmış olup, sözleşmesi imzalanmıştır. Nisan ayında açılışı yapılacaktır. Uygulama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Mehmet ÖZHASEKİ Bakanımızın katılımı ile 04/01/2017 tarihinde temeli atılmıştır. Diyarbakır Kentinin doğusundan başlayarak güneye doğru akışını sürdüren Dicle Nehri ve Dicle Nehrini içine alan Dicle Vadisi Kentin doğal turizm ve rekreasyon alanını oluşturmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 1. Etap uygulama alanı 31,85 hektar büyüklüğündedir. Kuzeyde Hevsel Bahçeleri, güneyde On Gözlü Köprü, batıda Ovabağ-Diyarbakır Yolu ve doğuda Kırklar Tepesi ile sınırlıdır. Bu proje ile Dicle Vadisinin doğal ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak doğa parkı, yürüyüş yolları, ağaçlandırma alanları, sosyal tesisi ve camii inşa edilecektir" denildi.

DHA