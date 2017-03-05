Suriye genci, cep telefonunu geri vermediği için bıçakladılar

KONYA'da Suriyeli 21 yaşındaki Nureddin El Taha'yı, emanet verdiği cep telefonunu geri vermediği iddiasıyla dövüp, döner bıçağıyla yaralayan Mustafa K. ile arkadaşları Hakkı A. ve Osman Nuri İ. polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen 26 Şubat pazar günü saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde meydana geldi. Nureddin El Taha, cadde üzerinde yürüdüğü sırada yanına bir otomobil yanaştı. Araçtan inen 3 kişi, El Taha'ya saldırmak istedi. Durumu fark eden El Taha da kaçmaya başladı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen El Taha, kepengi yarı açık durumda bulunan Suriyeliler tarafından işletilen bir lokantanın kapısından içeri girmeye çalıştı. İddiaya göre kapıdan içeri gireceği sırada Suriyeli genci yakalayan saldırganlar, defalarca sırtından ve bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Lokanta çalışanları tarafından içeri alınan ve kanlar içinde kalan El Taha, çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. El Taha’nın halen tedavi altında olduğu belirtildi.

KAMERA KAYITLARINDAN YAKALANDILAR

Olayın ardından şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatan polis, lokantanın ve çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının kayıtlarını tek tek inceledi. Polis, saldırganların kırmızı renkli bir otomobile kaçtığını belirledi. Otomobilin plakasından, araç sahibinin ev adresi tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan baskında saldırganlara rastlanılmadı. Çalışmasını sürdüren polis, saldırganların kaçtığı otomobilin bugün MOBESE kayıtlarına yansıdığını fark etti. Bunun üzerine otomobili takibe alan polis, aracı merkez Meram İlçesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan Mustafa K., Hakkı A. ve Osman Nuri İ. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada Mustafa K., emanet verdiği telefonu geri vermediği için arkadaşları Hakkı A. ve Osman Nuri İ. ile birlikte Nureddin El Taha'ya saldırdıklarını söyledi. Kamera kayıtlarında döner bıçağıyla El Taha'ya saldırdığı görülen Mustafa K. polise, ''Ben bıçaklamadım'' diyerek suçu reddetti. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

DHA