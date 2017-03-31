Suriye rejimi Hama'ya kimyasal saldırı düzenledi iddiası

SURİYE Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Muhammed Firas Al Cundi, Esad rejiminin Hama kentinin kırsalındaki bir bölgeye yapılan havadan kimyasal silahlarla saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Gaziantep'te bulunan Suriye Geçici Hükümeti binasında beraberinde Hama Sağlık Müdürü Abdullah Al Darviş ve Suriye Muhalefeti Ulusal Koalisyonu üyesi Yaser Al Farhan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Muhammed Firas Al Cundi, dün öğleden sonra Hama kentinin Latahamme bölgesine rejime ait savaş uçakları tarafından kimyasal silahla saldırı düzenlediğini syöledi.

Toplantıda Hama’nın Latahamme köyü bölgesine yapılan saldırıyla ilgili kimyasal saldırının yapıldığı bölge ve saldırıda yaralananlara ait görüntüleri paylaşan Muhammed Firas El Cundi, rejimin uçaklarla kimyasal silahı acımasızca sivillerin üzerine bıraktığını, bunun klor veya sinir gazı olduğunu ifade etti.

Saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de kimyasal gaza maruz kalarak hastaneye kaldırıldığını anlatarak Birleşmiş Milletler’i göreve çağıran El Cundi, "Hama’nın kırsal kesiminin büyük bölümü muhaliflerin kontrolünde. Bu bölgelere rejim 4 yıldır varil bombası, misket bombası kullanarak ele geçirmeye çalışıyor ama başaramıyor. Bu kez de kimyasal silahla saldırdı. Birleşmiş Milletler kimyasal silahı 2013 yılından bu yana kullanan rejime hiçbir yaptırım uygulamadı ve insanlarımızı yine klor ve sinir gazıyla vurdu. Rejim belli ki elindeki kimyasal silahların tamamını BM'ye teslim etmemiş. Bağımsız uluslararası kuruluşları ve BM'yi Hama’ya çağırıyoruz" dedi.

Hama Sağlık Müdürü Abdullah Al Darviş ise şu anda hastanelere kimyasal saldırıdan etkilenen 76 kişinin bulunduğunu belirterek, "Rejim bugün Hama’nın Latahamme köyünü bombaladı ve 76 kişi hastanelere başvurdu, 20 kişinin de şu anda yoğun bakımda olduğu bilgisi doktorlar tarafından verildi. Gelenlerin göz bebeklerinde büyüme var, ayrıca sinirler çok fazla etkilenmiş. Yaralılardaki bulgular, kimyasal silah etkilerini gösteriyor. Kullanılan kimyasalın klor gazı veya sinir gazı olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu ayın 25’inde de aynı bölgedeki hastaneye havadan klor gaz içerikli bombayla saldırı yapıldı ve 32 kişi bu gazdan etkilendi. Bu saldırıda 2 kişiyi kaybettik, bunların biri doktordu. Rejimin bu saldırıları durdurulmazsa bölgede kimyasal silahlar kullanılarak büyük bir sivil katliamı olabilir" diye konuştu.

Suriye Muhalefeti Ulusal Koalisyonu üyesi Yaser Al Farhan da BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararın uygulanmadığını ve rejime kimyasal silah kullandığı için yaptırım ve ceza uygulanmasını istedi.

DHA