Suriye savaş uçağı Hatay'da düştü (5)

PİLOTLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay’ın Samandağ ilçesi Yaylacık Mahallesi dağlık alanına düşen Suriye rejimine ait savaş uçağının pilotlarını arama çalışmaları sürüyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Bu arada uçağın düştüğü bölgeye ilk ulaşan Yaylacık sakinleri yaşadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Süphan Polat enkazın bulunduğu bölgeye ilk gidenlerden olduğunu belirtip, "Arkadaşlarla beraber koştuk, yetiştik. Askerler gelmeden önce biz yetiştik, kokpitine kadar baktım, pilotlardan hiç iz yoktu, zaten biz yaralı var diye gittik, yaralı falan bulamadık, kokpiti bulduk, kokpit yanıyordu, birkaç tane mermi ve uçaksavar vardı, patlamamıştı biz de patlama olabilir diye uzaklaştık, derken asker ve sağlıkçılar geldi” dedi.

'PİLOTLARIN SİLAHLARINI BULDUK'

Mahalle sakinlerinden Kemal Doğu ise, “Uçak çamların içine düşmüş, orada silahlarını buldum, askerleri aradık, asker hiçbir şeye dokunmayın dedi, uçak o arada hala yanıyordu, asker geldi, AFAD görevlileri geldi, onlara teslim ettik, pilotları bulamadık” diye konuştu.

DHA