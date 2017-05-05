Suriye sınırında kazılan mevzilere tanklar konuşlandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınır hattında hafta başında kazılan mevzilere 2 tank yerleştirildi.

Telabyad'daki terör örgütü PYD/YPG'li teröristler tarafından geçen 28 Mayıs'ta Tekçe Hudut Karakolu'na havan ve roketlerle saldırı düzenlenmesinin ardından başlatılan güvenlik önlemleri kapsamında, Pazartesi günü sınır hattındaki Hürriyet, Tatlıca ve Öncül mahallelerinde iş makineleriyle kazı yapılarak mevziler oluşturuldu. Kazıların tamamlanmasının ardından oluşturulan mevzilere, bugün Şanlıurfa'da konuşlu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 2 tank sevk edildi. Sınır hattına çekicilerle getirilen tanklar, çekicilerden indirilip mevzilere konuşlandırıldı.

DHA