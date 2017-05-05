Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Suriye sınırında kazılan mevzilere tanklar konuşlandı

Suriye sınırında kazılan mevzilere tanklar konuşlandı

14:475 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Suriye sınırında kazılan mevzilere tanklar konuşlandı
Suriye sınırında kazılan mevzilere tanklar konuşlandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınır hattında hafta başında kazılan mevzilere 2 tank yerleştirildi.
Telabyad'daki terör örgütü PYD/YPG'li teröristler tarafından geçen 28 Mayıs'ta Tekçe Hudut Karakolu'na havan ve roketlerle saldırı düzenlenmesinin ardından başlatılan güvenlik önlemleri kapsamında, Pazartesi günü sınır hattındaki Hürriyet, Tatlıca ve Öncül mahallelerinde iş makineleriyle kazı yapılarak mevziler oluşturuldu. Kazıların tamamlanmasının ardından oluşturulan mevzilere, bugün Şanlıurfa'da konuşlu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 2 tank sevk edildi. Sınır hattına çekicilerle getirilen tanklar, çekicilerden indirilip mevzilere konuşlandırıldı.

 

DHA

Ankara’nın parıldayan semti Çukurambar’la ilgili 5 nefis gerçek
Keşfet

Ankara’nın parıldayan semti Çukurambar’la ilgili 5 nefis gerçek

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar