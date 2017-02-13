Suriye'de cihatçı örgütler de birbiriyle çatışmaya başladı

Suriye'de IŞİD'e yakın bir örgüt ile bir başka cihatçı grup, toprak ve kaynak paylaşımı için çatışmaya başladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'ne göre, Hama ve İdlib yakınlarında Cund el Aksa ve Tahrir el Şam örgütleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Tahrir el Şam, rakip örgütü intihar saldırganları ve bomba yüklü araçlar kullanarak saldırmakla suçlarken, Cund el Aksa da rakip örgütü kendilerine saldırıp bölgelerini yağmalamakla itham etti.

Gözlem örgütüne göre, hükümet güçlerinin Halep'i geri almasının ardından, bölgedeki birçok silahlı grup, yeni egemenlik alanları ve kaynaklar ele geçirmek için birbirleriyle çatışıyor.

DHA