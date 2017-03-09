Suriye’de müzeden çalınan tarihi kitabı, satmak için Bursa'ya getirdiler

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçen, Suriye'de müzeden çalındığı anlaşılan ceylan derisi üzerine altın işlemeli, üzerinde Meryem Ana, Hz. İsa ile haç ve hayvan figürleri ile yazılar bulunan tarihi kitapla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve KOM ekipleri, Manisa'dan 45 plakalı bir araç ile Suriye'den müzeden çalındığı sanılan 17 sayfadan oluşan tarihi kitabın internet üzerinde satılmak üzere Bursa'ya getirildiği bilgisine ulaştı. Savcılıktan gerekli izinler alındıktan sonra, kimliği belirlenen kişiler takibe alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Manisa plakalı otomobili Orhangazi-Gemlik karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu. Araçta bulunan Suriye uyruklu H.S. ile yanındaki adam yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan haklarında suç kayıtları bulunan A.C., M.Ö. ve H.S. ile olası yol aramalarında bu kişileri uyarmak için 10 plakalı otomobil ile eskortluk yapan R.K. ile M.Y.'yi yakaladı.

KİTABI BELİNE SARMIŞ

Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada M.Ö.'nün beline kuşak ile sardığı 17 sayfadan oluşan, ceylan derisi üzerine altın işlemeli olan ve üzerinde Meryem Ana, Hz. İsa ve haç ile hayvan figürleri ve çeşitli yazılar bulunan tarihi kitap ele geçirildi.

1.5 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülen kitap incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne gönderilirken, jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA