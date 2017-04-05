Suriye'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

MERSİN'de, Suriye'nin İdlib kentinde yapılan kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Akdeniz İlçesi'nde bulunan Ulu Cami'de öğle namazı sonrası buluşan yaklaşık 200 kişi, önce gıyabi cenaze namazı kıldı. Akdeniz İlçe Müftüsü İsmail Gülşen de dua ettirdi. 'Kahrolsun Esad', 'Şam şeytanı Esad' ve 'Bu vahşete susma' yazılı dövizler taşıyan eylemciler, tekbir getirdi. Grup adına konuşan İHH Mersin Şube Başkanı Mesut Kaya, yapılan saldırıyı kınadı. Eylemin ardından bir süre tekbir getiren eylemciler, dağıldı.

DHA