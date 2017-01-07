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Kilis Haberi: Suriye'de yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Suriye'de yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
17:437 Ocak 2017
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Suriye'de yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Suriye'de yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun 15 askeri, tedavi için Kilis'e getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklenen ve Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensubu 15 asker yaralandı. Yaralı askerler, diğer ÖSO üyeleri tarafından araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin acil servisteki tedavileri devam ediyor.

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DHA

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